Правила безопасной поездки с собакой на дачу назвал кинолог

В дачный сезон ветеринарные клиники фиксируют рост обращений с травмами и отравлениями у собак. Чтобы поездка за город не обернулась проблемами, владельцам стоит заранее позаботиться о безопасности питомца, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сообщает РИА Новости.