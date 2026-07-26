Правила безопасной поездки с собакой на дачу назвал кинолог

В дачный сезон ветеринарные клиники фиксируют рост обращений с травмами и отравлениями у собак. Чтобы поездка за город не обернулась проблемами, владельцам стоит заранее позаботиться о безопасности питомца, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сообщает РИА Новости.
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