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Всё о женщинах

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Правила безопасной поездки с собакой на дачу назвал кинолог

Правила безопасной поездки с собакой на дачу назвал кинолог

В дачный сезон ветеринарные клиники фиксируют рост обращений с травмами и отравлениями у собак. Чтобы поездка за город не обернулась проблемами, владельцам стоит заранее позаботиться о безопасности питомца, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сообщает РИА Новости.

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