У иноагентов из России могут начаться проблемы: Почему победа Трампа их не радует?

А почему нас это должно волновать? Автор а почему Вас это волнует и Вы за них переживаете - Вы либо родственник либо отрабатываете бабло. Для нас - умерла так умерла.

Андрей Бедный

Опять либерда прогадала и опять народец не тот даже в Светоче Дерьмократии ))) И кстати а кто в России радуется победе Трампа? Там по Аксиоме Эскобара - "Что т х**ня, что это х**ня!" Какая разница чей говорящий е**льник там у власти для России если договариваться ни с кем из них в принципе нельзя, т.к. через 4 года максимум все договоры окажутся в любом случае необязательны к соблюдению?