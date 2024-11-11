Релоканты, сбежавшие из России в начале 2022 года, на нервяке. По сути, они, конечно, на нервяке с того же февраля 22, но то нервяк такой, знаете.
У иноагентов из России могут начаться проблемы: Почему победа Трампа их не радует?
Комментарии
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А
Александр
А почему нас это должно волновать? Автор а почему Вас это волнует и Вы за них переживаете - Вы либо родственник либо отрабатываете бабло. Для нас - умерла так умерла.
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17 час.
Андрей Бедный
Опять либерда прогадала и опять народец не тот даже в Светоче Дерьмократии ))) И кстати а кто в России радуется победе Трампа? Там по Аксиоме Эскобара - "Что т х**ня, что это х**ня!" Какая разница чей говорящий е**льник там у власти для России если договариваться ни с кем из них в принципе нельзя, т.к. через 4 года максимум все договоры окажутся в любом случае необязательны к соблюдению?
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16 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Нас рать!
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14 час.
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