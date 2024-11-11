Столичный бизнес за девять месяцев нарастил энергопотребление на 7,4%

Столичный бизнес в январе — сентябре 2024 года израсходовал 25,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, увеличив энергопотребление на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.