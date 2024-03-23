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ГБУ «Ритуал» выделит до 150 тыс. рублей на похороны каждого погибшего в «Крокусе»

ГБУ «Ритуал» выделит до 150 тыс. рублей на похороны каждого погибшего в «Крокусе»

ГБУ «Ритуал» предоставит до 150 тыс. рублей на похороны каждого погибшего в «Крокус Сити Холле». Об этом 23 марта сообщается в распоряжении правительства Москвы, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.

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