Мобильные операторы и мессенджер «Макс» договорились об отмене тарификации трафика

С 1 августа пользователи национального мессенджера «Макс» на сети операторов «большой четвёрки» — МТС, «Мегафона», «Билайна» и T2 — смогут пользоваться звонками, сообщениями, пересылкой файлов и цифровыми сервисами бесплатно.
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