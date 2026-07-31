Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

362 подписчика

Мобильные операторы и мессенджер «Макс» договорились об отмене тарификации трафика

Мобильные операторы и мессенджер «Макс» договорились об отмене тарификации трафика

С 1 августа пользователи национального мессенджера «Макс» на сети операторов «большой четвёрки» — МТС, «Мегафона», «Билайна» и T2 — смогут пользоваться звонками, сообщениями, пересылкой файлов и цифровыми сервисами бесплатно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии