Горожанам рассказали о работе парковок в новогодние праздники

В первые восемь дней нового года все уличные парковки Москвы станут бесплатными. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в Правительстве города, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.