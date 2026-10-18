Рожденные на заре воздухоплавания «НЛО» до сих пор служат в армиях мира Виктор Сокирко Фото: Александр Рюмин/ТАСС Материал комментируют: Владислав Шурыгин По небу «шарики» летели — один из случаев применения Украиной малоразмерных воздушных шаров (МВШ) был зафиксирован в ночь на 9 октября над Ярославской областью, где часть из них была сбита.
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