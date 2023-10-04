Минобороны: ПВО уничтожили 31 дрон в Белгородской, Брянской и Курской областях

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на 4 октября в Белгородской, Брянской и Курской областях в общей сложности 31 беспилотный летальный аппарат, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.
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