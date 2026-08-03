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«Паруса Победы: студенческая экспедиция по следам отряда Беринга»: путешествие завершается

«Паруса Победы: студенческая экспедиция по следам отряда Беринга»: путешествие завершается

3 августа участники проекта «Паруса Победы: студенческая экспедиция по следам отряда Беринга» попрощались с Тверью и отправились в свои регионы, увозя с собой впечатления, позитивные эмоции и новые знания.

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