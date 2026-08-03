«Паруса Победы: студенческая экспедиция по следам отряда Беринга»: путешествие завершается

3 августа участники проекта «Паруса Победы: студенческая экспедиция по следам отряда Беринга» попрощались с Тверью и отправились в свои регионы, увозя с собой впечатления, позитивные эмоции и новые знания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии