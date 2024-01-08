Борис Титов, как это принято говорить, упустил прекрасную возможность промолчать. Выдавать подобное сейчас, когда о проблемах существующей миграционной политики высказались уже буквально все, от обывателей и общественников до глав силовых структур и, блин, президента, когда создание «дружин» становится популярным в самых разных регионах страны – можно либо в силу абсолютного отрицания реальности, либо имея практическую мотивацию к озвучиванию именно того, что сказал Титов.
Мигранты совершают преступлений всё больше, а вот в отношении их самих преступлений совершается всё меньше. То есть, жители России в целом более законопослушны, а вот мигранты – отнюдь
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Зиборов
Мигранты нам не нужны! Белоруссия обходится без мигрантов, без гастарбайтеров, нет в ней и этнической преступности. Нужно брать пример, мы тоже можем сделать так.
Ответить
1 час.
Mихаил Р
А кто нас спрашивает? Путин, ещё до нового года встречался с Эмомали Рахмоном пообещав приезжим из Таджикистана увеличить всевозможные льготы и преференции, о чем есть оф видео на сайте кремля. Так что, хотите-не хотите - придется привыкать...
Ответить
36 мин.
Николай Кочергин
Мигранты поймут только тогда, что они здесь не нужны, когда их пятачком в дерьмо засунут и дадут хорошего пинка до их родины. Они никогда не будут нашими друзьями, братьями. Они воспитаны в ненависти к нашей стране, к нашим гражданам. У них только один закон: закон их общины, их нации, шариата. Я знаю этих "людей". Они на генетическом уровне ненавидят все русское, славянское, православное. Даже своих единоверцев: татар, башкир они считают русскими. Помню как эти национальности бежали из Средней Азии в начале 90-х. Даже смешанные семьи. Титов из того же социума, который зарабатывает деньги в России, и затем сваливает на какое-нибудь теплое побережье какого-нибудь теплого острова. Для таких: там, где шекель - там и родина. Он еше нам принесет много вреда, как и министр строительства и мэр Москвы, которые сейчас пригибаются перед Путиным и снова и снова завозят незаменимых специалистов со Ср.Азии. А самое худшее, что у нас вся власть продажна.
Ответить
9 мин.
Свежие комментарии