Мигранты совершают преступлений всё больше, а вот в отношении их самих преступлений совершается всё меньше. То есть, жители России в целом более законопослушны, а вот мигранты – отнюдь

Николай Кочергин

Мигранты поймут только тогда, что они здесь не нужны, когда их пятачком в дерьмо засунут и дадут хорошего пинка до их родины. Они никогда не будут нашими друзьями, братьями. Они воспитаны в ненависти к нашей стране, к нашим гражданам. У них только один закон: закон их общины, их нации, шариата. Я знаю этих "людей". Они на генетическом уровне ненавидят все русское, славянское, православное. Даже своих единоверцев: татар, башкир они считают русскими. Помню как эти национальности бежали из Средней Азии в начале 90-х. Даже смешанные семьи. Титов из того же социума, который зарабатывает деньги в России, и затем сваливает на какое-нибудь теплое побережье какого-нибудь теплого острова. Для таких: там, где шекель - там и родина. Он еше нам принесет много вреда, как и министр строительства и мэр Москвы, которые сейчас пригибаются перед Путиным и снова и снова завозят незаменимых специалистов со Ср.Азии. А самое худшее, что у нас вся власть продажна.