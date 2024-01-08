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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Николай Кочергин
    Мигранты поймут только тогда, что они здесь не нужны, когда их пятачком в дерьмо засунут и дадут хорошего пинка до их...Мигранты совершаю...
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Мигранты совершают преступлений всё больше, а вот в отношении их самих преступлений совершается всё меньше. То есть, жители России в целом более законопослушны, а вот мигранты – отнюдь

Мигранты совершают преступлений всё больше, а вот в отношении их самих преступлений совершается всё меньше. То есть, жители России в целом более законопослушны, а вот мигранты – отнюдь

Борис Титов, как это принято говорить, упустил прекрасную возможность промолчать. Выдавать подобное сейчас, когда о проблемах существующей миграционной политики высказались уже буквально все, от обывателей и общественников до глав силовых структур и, блин, президента, когда создание «дружин» становится популярным в самых разных регионах страны – можно либо в силу абсолютного отрицания реальности, либо имея практическую мотивацию к озвучиванию именно того, что сказал Титов.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Мигранты нам не нужны!  Белоруссия обходится без мигрантов, без гастарбайтеров, нет в ней и этнической преступности. Нужно брать пример, мы тоже можем сделать так.
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1 час.
Mихаил Р
А кто нас спрашивает? Путин, ещё до нового года встречался с Эмомали Рахмоном  пообещав приезжим из Таджикистана увеличить всевозможные льготы и преференции, о чем есть оф видео на сайте кремля. Так что, хотите-не хотите - придется привыкать...
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36 мин.
Николай Кочергин
Мигранты поймут только тогда, что они здесь не нужны, когда их пятачком в дерьмо засунут и дадут хорошего пинка до их родины. Они никогда не будут нашими друзьями, братьями. Они воспитаны  в ненависти к нашей стране, к нашим гражданам. У них только один закон: закон их общины, их нации, шариата. Я знаю этих &quot;людей&quot;. Они на генетическом уровне ненавидят все русское, славянское, православное. Даже своих единоверцев: татар, башкир они считают русскими. Помню как эти национальности бежали из Средней Азии в начале 90-х. Даже смешанные семьи.  Титов из того же социума, который зарабатывает деньги в России, и затем сваливает на какое-нибудь теплое побережье какого-нибудь теплого острова. Для таких: там, где шекель - там и родина. Он еше нам принесет много вреда, как и министр строительства и мэр Москвы, которые сейчас пригибаются перед Путиным и снова и снова завозят незаменимых специалистов со Ср.Азии. А самое худшее, что у нас вся власть продажна.
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9 мин.

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