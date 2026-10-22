Прием перенесен в филиалы - рассказываем, в какие, и даём актуальный телефон для справокФилиал поликлиники №4 на Меркулова, 34 в Липецке 22 октября не работает из-за обломков беспилотника на крыше.
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