ФСБ: больше всех компьютерные атаки совершают проукраинские группировки

Больше всего компьютерных атак реализуются проукраинскими группировками. Об этом сообщил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, созданного под эгидой ФСБ России, Алексей Иванов в ходе форума "Инфофорум-2025", передает РИА Новости.