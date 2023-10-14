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Главы минфина США и Британии Йеллен и Хант обсуждают "лишение РФ доходов"

Главы минфина США и Британии Йеллен и Хант обсуждают "лишение РФ доходов"

Американский министр финансов Джанет Йеллен и канцлер британского казначейства Джереми Хант обсудили "совместные действия по лишению России доходов" на полях ежегодных заседаний Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Марракеше.

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