ВС РФ танками крушат блиндажи ВСУ на херсонском направлении

Российские Т-72 крушат блиндажи украинских боевиков на херсонском направлении спецоперации. Как ВС РФ используют танки в качестве мощных и точных артиллерийских орудий, показал военкор "Известий" Даниил Левин.
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