Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи называет AI Action Summit «упущенной возможностью»

В своем заявлении во вторник Дарио Амодей, генеральный директор ИИ-стартапа Anthropic, назвал саммит AI Action Summit в Париже, состоявшийся на этой неделе, «упущенной возможностью» и призвал индустрию ИИ и правительство «действовать быстрее и с большей ясностью».