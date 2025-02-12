Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи называет AI Action Summit «упущенной возможностью»

В своем заявлении во вторник Дарио Амодей, генеральный директор ИИ-стартапа Anthropic, назвал саммит AI Action Summit в Париже, состоявшийся на этой неделе, «упущенной возможностью» и призвал индустрию ИИ и правительство «действовать быстрее и с большей ясностью».
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