Уже и надоело говорить

Юрий Кушнарев

всё в статье правда,причём это уже идёт вовсю на освобождённых российских областях.Разного рода мрази открыто заявляют,что они не просили их освобождать,нам не нужен русский мир и т.д. И вместо того,чтобы эту гниду за шкирку да к бандеровцам, с ними зачастую возятся.Да такие же суки уже и в России из переселившихся.Беспечность наша поразительна,мы считаем зазорным заявить на этих мразей.Не приведи Бог,чтобы они с нами сделали вдруг победи. Расстрелы в Курской области,да и в других местах мирных- вот урок,который всем надо помнить.Правда и в другом - тупоголовые российские власти будут всячески избегать жёстких решений,всё боясь кого-то обидеть,пусть лучше русских убьют,но толерантность будет соблюдена.