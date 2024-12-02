Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    очередная бредятина.Что,не снижали цены? Снижали на сколько могли.Народ жил бедно? Да,жили небогато,зато не зависели ...Как Сталин барыжи...
  • Иван Ураганов
    Мигранты со своими зверёнышами попали в чудесную страну Оз,делай,что хочешь,можно убивать,насиловать,грабить и за это..."Заставили снять ...
  • Коська
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Уже и надоело говорить

Уже и надоело говорить

Виктор Анисимов Чем ближе окончательное поражение украины на поле боя, чем ближе день безоговорочной капитуляции хохлов, тем чаще начинают раздаваться голоса о том как мы, Россия, будем налаживать отношения с побеждёнными украинцами.

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Комментарии
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Николай Герасименко
&quot;Гнилая верхушка заставляет под мигрантов подстраиваться&quot;! От куда вещаешь, власовец?
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5 час.
Юрий Кушнарев
всё в статье правда,причём это уже идёт вовсю на освобождённых российских областях.Разного рода мрази открыто заявляют,что они не просили их освобождать,нам не нужен русский мир и т.д. И вместо того,чтобы эту гниду за шкирку да к бандеровцам, с ними зачастую возятся.Да такие же суки уже и в России из переселившихся.Беспечность наша поразительна,мы считаем зазорным заявить на этих мразей.Не приведи Бог,чтобы они с нами сделали вдруг победи. Расстрелы в Курской области,да и в других местах мирных- вот урок,который всем надо помнить.Правда и в другом - тупоголовые российские власти будут всячески избегать жёстких решений,всё боясь кого-то обидеть,пусть лучше русских убьют,но толерантность будет соблюдена.
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2 час.
людмила макарова
Никогда уже веры хохлам не  должно быть. Всех необходимо тщательно проверять.
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1 час.

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