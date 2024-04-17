Памятник оккупанту

Почему в центре русского города продолжает красоваться монумент шведскому захватчику? Игорь Веремеев На это обратил внимание петербургский писатель Андрей Антонов.
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