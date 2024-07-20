БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Миграционную проблему нужно решать, иначе ей воспользуется вражеское ципсо

Миграционную проблему нужно решать, иначе ей воспользуется вражеское ципсо

Александр Ростовцев.   Не сходящая с повестки дня тема миграционной политики является одной из главных болевых точек российского общества и благодатной почвой для деструктивной деятельности вражеской пропаганды.

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