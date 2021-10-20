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Песков заявил, что в графике Путина не будет изменений из-за новых ограничений по COVID-19

Песков заявил, что в графике Путина не будет изменений из-за новых ограничений по COVID-19

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Никаких изменений в графике президента России Владимира Путина в связи с новыми коронавирусными ограничениями не будет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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