«Дагестанец никогда не кидает!»: земляк кинул на деньги

SI

Sergey Ivanov

Может быть, это смешно, но если представится возможность кинуть на деньги русского- то они оба вдруг вспомнят о том, что они- дагестанцы, снова станут братанами и вместе это сделают! Не задумываясь и не испытывая никаких угрызений того, что русские называют Совестью.