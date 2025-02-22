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«Дагестанец никогда не кидает!»: земляк кинул на деньги

«Дагестанец никогда не кидает!»: земляк кинул на деньги

Avia.pro - СМИ "Ээу братан, стой да!": как дагестанец кинул дагестанца на деньги в Москве Когда "свой" не значит "честный" Москва, вечер, снег хрустит под ногами.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Может быть, это смешно, но если представится возможность кинуть на деньги русского- то они оба вдруг вспомнят о том, что они- дагестанцы, снова станут братанами и вместе это сделают! Не задумываясь и не испытывая никаких угрызений того, что русские называют Совестью.
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