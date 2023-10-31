Стоимость эвакуации автомобиля за неправильную парковку предложили ограничить. Авторы законопроекта (депутаты ЛДПР) считают, что человек, совершивший правонарушение, с учетом установленных расценок за эвакуацию, фактически выплачивает штраф, который в несколько раз превышает наказание, предусмотренное КоАП.
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