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В Петербурге завершился кинофестиваль «Огни большого города»: названы победители Международного конкурса

В Петербурге завершился кинофестиваль «Огни большого города»: названы победители Международного конкурса

Киностудия "Ленфильм" выступила одой из главных площадок фестиваля. "Пять дней, 96 фильмов, 15 стран, 12 городов на экране, замечательный праздник открытия кинофестиваля в День российского кино! Мне очень приятно приветствовать участников первого Международного кинофестиваля "Огни большого города" на киностудии "Ленфильм".

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