Расселили в 2023-м, снесли в 2026-м: дом на Ленина в Хилке ждал сноса почти 3 года

Жители Хилка могли забыть об аварийном доме № 33 на улице Ленина еще в конце 2023 года, так как тогда всех его жильцов расселили по региональной программе.
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