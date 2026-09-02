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Расселили в 2023-м, снесли в 2026-м: дом на Ленина в Хилке ждал сноса почти 3 года

Расселили в 2023-м, снесли в 2026-м: дом на Ленина в Хилке ждал сноса почти 3 года

Жители Хилка могли забыть об аварийном доме № 33 на улице Ленина еще в конце 2023 года, так как тогда всех его жильцов расселили по региональной программе.

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