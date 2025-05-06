В Европарламенте рассказали о вреде отказа от российского газа

Запрет на импорт российского газа невыгоден, иррационален для Словакии и для Европы с экономической точки зрения, заявил «Известиям» член группы «Европа суверенных наций» и евродепутат от Словакии Милан Мазурек.
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