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Банки приезжают на дом, котировки Сбера восстанавливаются. Обзор Банки.ру

 Банки стали вводить новую систему защиты клиентов от мошенников, рассказывают «Известия». Если по телефону они не могут убедить клиента отказаться от подозрительной операции, то сотрудник финорганизации приезжает на встречу с пользователем.

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