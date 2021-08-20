Что изменилось за год после отравления Навального

АртемПолитикаЧто изменилось за год после отравления НавальногоВ августе 2020 года политик Алексей Навальный приехал в рабочую командировку. 14 — в Новосибирск, 17 августа — в Томск.Вернуться к статье2713НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий лапутько"В августе 2020 года политик Алексей Навальный" - дальше и читать не нужно.Николай Юдиндумаю даже раньше, после слова "отравление"Александр ЛагуткинИ что!? В чем трагедия, что на улицах толпы малолетних недоумков, которым пообещали пару десятков баксов, не бьют витрины и не дерутся с полицией? Дебилам всё равно что разрушать, - скамейки в парке или государство. И в чем трагедия, что в России не удалось устроить майдан по укринскому сценарию!? Ну, получили бы мы опять американцев в Кремле, нищету, разруху, кровь и трупы, бандитов на каждом шагу, уничтоженную армию. Вот такое "счастье" на многие десятки лет. Ну да, сбылись бы американские мечты относительно России! А нам то что с этого, народу России!? Нет не хочу я чтобы и из России сделали подобие Ливии или Ирака.Евгений ПоповМСМурат СообцоковНепонятны волнения сторонников. Огромного здоровья и везения человек. Пережил отравление фосфорорганическим веществом (правда практически с его слов) и прыгает как олень. За второе экономическое, когда по сути его должны были упаковать на нары, получил условный срок. С третьим правда заминка вышла, но сам виноват. Не нужно всё время на фарт полагаться. Да за такого радоваться надо.Vasja ChabibulinСлава анальному, дебилам славаGGarryАвтор дурак или просто провокатор???? Анального НИКТО НЕ ТРАВИЛВалентин ПоляковПочему же никто не травил? А ЦРУ вкупе с БНД?БОБорис Осиповстепан дуновОн враг народа России.степан дуновОн враг народа России.Аннанаконец то справедливость восторжествовала , нарушитель российских законов ,а не оппозиционер за решёткой ,экстремистские организации запретили ,молодняк не бегает за 20 баксов по улицам не крушит всё что попадается под руки и не требует отпустить из-за решётки уголовника ,приструнили вот только интересно надолго ли.Юрий БакулинГод назад у меня кошка Муська умерла - вот это трагедия, а Навальный............Валентин Поляков+Валентин ПоляковЗначит, Навальный, не Жириновский, не Зюганов и даже не Миронов или Рыбаков, а именно мелкий жулик – главный оппозиционный политик страны? И кто же его назначил: Госдеп, ЦРУ вкупе с БНД или некий слабоумный, но словоохотливый Артём? Хотя всем уже давно должно быть понятно, что он – говорящая голова направленного против России информационного проекта западных спецслужб и не более того! Даже и не голова – голова это Мария Певчих, одна из голов, а Навальный – её язык. И сидит он по какой-то невнятной статье. Вот Платошкину нашли другую статью, а Навальному всё ищут, ищут, ищут. Плохо ищут, наверное...ВМВиктор МихайловПочему Роскомнадзор и Генпрокуратура разрешает публикацию большой статьи о никчёмной фигуре мелкого мошенника и уголовного рецидивиста ? Кому это надо и кто понесёт ответственность за публикацию ?Александр Кaleks virtЭй, Вы что? Эдак больше половины электората не выйдет на митинг с навальнятамиВалерий Ивонингосподи. какая мышинная возня из-за одного ублюдка ... во страна дебилов ... больше нехрен делать имям. их бы к труду всех привлечь . к общественно-полезному .ПЖПрохожий по жизниО нем еще напишут книгу по типу " Золотой теленок" с главным героем по типу Остапа Бендера. Только тот вызывает симпатию, а Навальный, - омерзение.ИПИван Петров"Золотой Ёршик " 😁НГНиколай ГерасимовУ нас все возможно!ИПИван ПетровНавальный - незапланированно выжившая провокация Запада . Который понял, что финансировал самонадувающуюся куклу, малоинтересную самим россиянам )) Понял Запад, что не на того ставили и решили хоть как-то отбить вложенные деньги . Но томские врачи провели контроперацию и спасли Лёху 👻ион поповКому то интересен этот пидарок со своей сворой?aleks virtА чё Навальный? Чуть чё, так сразу Навальный. Я, вот, недавно его видел. Ещё окликнул его, Навальный, ты что ли. А он посмотрел на меня, повернулся и дальше пошел ...Валерий Ивонинслава богу, хоть реже стали упоминать. еще немного, и как Никита Белых - забудется кто и за что и все ихиные грязные дела уйдут влету...Александр КозьменкоА почему статья не начинается: "Находясь под подпиской о невыезде, ....Комментировать
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