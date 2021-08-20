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Что изменилось за год после отравления Навального

Что изменилось за год после отравления Навального

В августе 2020 года политик Алексей Навальный приехал в рабочую командировку. 14 — в Новосибирск, 17 августа — в Томск.

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Дмитрий лапутько
"В августе 2020 года политик Алексей Навальный" - дальше и читать не нужно.
Николай Юдин
думаю даже раньше, после слова "отравление"
Александр Лагуткин
И что!? В чем трагедия, что на улицах толпы малолетних недоумков, которым пообещали пару десятков баксов, не бьют витрины и не дерутся с полицией? Дебилам всё равно что разрушать, - скамейки в парке или государство. И в чем трагедия, что в России не удалось устроить майдан по укринскому сценарию!? Ну, получили бы мы опять американцев в Кремле, нищету, разруху, кровь и трупы, бандитов на каждом шагу, уничтоженную армию. Вот такое "счастье" на многие десятки лет. Ну да, сбылись бы американские мечты относительно России! А нам то что с этого, народу России!? Нет не хочу я чтобы и из России сделали подобие Ливии или Ирака.
Евгений Попов
Мурат Сообцоков
Непонятны волнения сторонников. Огромного здоровья и везения человек. Пережил отравление фосфорорганическим веществом (правда практически с его слов) и прыгает как олень. За второе экономическое, когда по сути его должны были упаковать на нары, получил условный срок. С третьим правда заминка вышла, но сам виноват. Не нужно всё время на фарт полагаться. Да за такого радоваться надо.
Vasja Chabibulin
Слава анальному, дебилам слава
Garry
Автор дурак или просто провокатор???? Анального НИКТО НЕ ТРАВИЛ
Валентин Поляков
Почему же никто не травил? А ЦРУ вкупе с БНД?
Борис Осипов
степан дунов
Он враг народа России.
степан дунов
Он враг народа России.
Анна
наконец то справедливость восторжествовала , нарушитель российских законов ,а не оппозиционер за решёткой ,экстремистские организации запретили ,молодняк не бегает за 20 баксов по улицам не крушит всё что попадается под руки и не требует отпустить из-за решётки уголовника ,приструнили вот только интересно надолго ли.
Юрий Бакулин
Год назад у меня кошка Муська умерла - вот это трагедия, а Навальный............
Валентин Поляков
+
Валентин Поляков
Значит, Навальный, не Жириновский, не Зюганов и даже не Миронов или Рыбаков, а именно мелкий жулик – главный оппозиционный политик страны? И кто же его назначил: Госдеп, ЦРУ вкупе с БНД или некий слабоумный, но словоохотливый Артём? Хотя всем уже давно должно быть понятно, что он – говорящая голова направленного против России информационного проекта западных спецслужб и не более того! Даже и не голова – голова это Мария Певчих, одна из голов, а Навальный – её язык. И сидит он по какой-то невнятной статье. Вот Платошкину нашли другую статью, а Навальному всё ищут, ищут, ищут. Плохо ищут, наверное...
Виктор Михайлов
Почему Роскомнадзор и Генпрокуратура разрешает публикацию большой статьи о никчёмной фигуре мелкого мошенника и уголовного рецидивиста ? Кому это надо и кто понесёт ответственность за публикацию ?
Александр К
aleks virt
Эй, Вы что? Эдак больше половины электората не выйдет на митинг с навальнятами
Валерий Ивонин
господи. какая мышинная возня из-за одного ублюдка ... во страна дебилов ... больше нехрен делать имям. их бы к труду всех привлечь . к общественно-полезному .
Прохожий по жизни
О нем еще напишут книгу по типу " Золотой теленок" с главным героем по типу Остапа Бендера. Только тот вызывает симпатию, а Навальный, - омерзение.
Иван Петров
"Золотой Ёршик " 😁
Николай Герасимов
У нас все возможно!
Иван Петров
Навальный - незапланированно выжившая провокация Запада . Который понял, что финансировал самонадувающуюся куклу, малоинтересную самим россиянам )) Понял Запад, что не на того ставили и решили хоть как-то отбить вложенные деньги . Но томские врачи провели контроперацию и спасли Лёху 👻
ион попов
Кому то интересен этот пидарок со своей сворой?
aleks virt
А чё Навальный? Чуть чё, так сразу Навальный. Я, вот, недавно его видел. Ещё окликнул его, Навальный, ты что ли. А он посмотрел на меня, повернулся и дальше пошел ...
Валерий Ивонин
слава богу, хоть реже стали упоминать. еще немного, и как Никита Белых - забудется кто и за что и все ихиные грязные дела уйдут влету...
Александр Козьменко
А почему статья не начинается: "Находясь под подпиской о невыезде, ....

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