Fox News назвал освобождение Авдеевки победой Путина на глазах у всего мира

Американский телеканал Fox News 17 февраля назвал освобождение Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) значительной победой президента России Владимира Путина, которая «знаменует собой поворотный момент» в украинском конфликте на глазах у всего мира.
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