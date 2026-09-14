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Царьград

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Би-би-си: Madring изменит трассу после жалоб гонщиков 13 сентября

Би-би-си: Madring изменит трассу после жалоб гонщиков 13 сентября

Первый этап «Формулы-1» в Мадриде вызвал критику пилотов. Управляющий директор Madring Луис Гарсия Абад сообщил, что FIA внесет изменения в конфигурацию трассы в следующем году.

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