В России будут субсидировать внедрение отечественных цифровых двойников

Минпромторг намерен субсидировать внедрение отечественных цифровых двойников. Планируется, что программа будет запущена летом 2024 года и продлится до 2030 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Минпромторге.
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