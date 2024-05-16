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Русская весна

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В России будут субсидировать внедрение отечественных цифровых двойников

В России будут субсидировать внедрение отечественных цифровых двойников

Минпромторг намерен субсидировать внедрение отечественных цифровых двойников. Планируется, что программа будет запущена летом 2024 года и продлится до 2030 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Минпромторге.

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