Андрей Мартюк: «Локо» тяжело играть на выезде, не очень простая логистика, перелеты. Бывают проблемы с восстановлением»

Аэропорт Краснодара закрыт с 24 февраля 2022 года до особого распоряжения. – «Локомотив» хорошо выступает в сезоне, кого считаете основными соперниками, против кого тяжелее всего играть? – Нам тяжело играть на выезде, не очень простая логистика, перелеты.
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