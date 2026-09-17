Игорь Бутман предложил создать джазовый вуз в России

Игорь Бутман предложил провести международный молодежный джазовый фестиваль в Екатеринбурге. В планах – создание Молодежной сборной по джазу с участием музыкантов из Турции, Казахстана, Пакистана и ЮАР для развития культурных связей.
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