«200 рублей, бесплатные вставные зубы и льготный билет». Чего и сколько получит за все свои награды Адам Кадыров, разбираемся

Весьма интересно, какие выплаты положены юному Адаму Рамзановичу за его градом просыпавшиеся недавние ордена и медали? За гордое звание Героя Чечни Адам Рамзанович ежемесячно будет получать по 5 тысяч рублей.
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