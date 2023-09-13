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Антропова о росте 2,02 м: «Нельзя выйти из дома незамеченной. Спасибо моде на длинные штаны – можно хоть что-то найти себе по размеру»

– У тебя очень заметный даже по меркам волейбола рост. Насколько в 2023 году в бытовом плане комфортно с 2,02 м? – Скажу так: нельзя выйти из дома незамеченной.

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