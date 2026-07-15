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Пока «жареный петух не клюнет»

Пока «жареный петух не клюнет»

После объявления об учениях «коалиции желающих» осенью этого года в Польше, появились сообщения, что в ближайшие месяцы могут начаться переговоры Варшавы с Парижем относительно постоянного размещения складов вооружения и военной техники в Польше.

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