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Пашков о селекции СКА: «Дуэт Толчинский – Грицюк – один из самых скоростных и эффектных в КХЛ. Эти бегунки – в стиле команды, как и Лайпсик»

– Каких новичков СКА отметите? – Дуэт Толчинский – Грицюк, если он сконцентрирован на хоккее, по меркам КХЛ – один из самых скоростных и эффектных.

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