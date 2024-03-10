22-летняя артистка цирка умерла в реанимации после безобидного трюка

О смерти сообщил директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. ФОТО: TELEGRAM-КАНАЛ БОЛЬШОГО МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИРКА Влада Морозова в тот роковой день выполняла довольно безобидный трюк иллюзиониста с появлением из «волшебного» ящика.