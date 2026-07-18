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«Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно»: почему Анастасия Макеева закрыла тему материнства после волны критики

«Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно»: почему Анастасия Макеева закрыла тему материнства после волны критики

Тема материнства для Анастасии Макеевой давно перестала быть просто частью личной биографии, превратившись в сложный и болезненный сюжет, за которым годами следит вся страна.

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