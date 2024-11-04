Зеленский поздравил Санду с победой и пообещал поддерживать путь Молдавии в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии, отметив, что Киев поддерживает европейский выбор республики и готов сотрудничать для укрепления партнерства.
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