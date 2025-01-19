Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена «ходячим мертвецом» и оторванным от реалий маразматиком.
Медведев назвал Байдена «ходячим мертвецом» и оторванным от реалий маразматиком
Комментарии
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лина любимцева
А кто в США не маразматик?!! Они там все маразматики. Скотские!!
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8 час.
лл
лина любимцева
Бидон хоть помнит, где он был, и что делал в Белом доме? Кого он там может "знать"?!! Шутите?
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8 час.
Анатолий Рябенко
Медведев судит по себе и излагает комментарии в интернете мрачнее байденских. В душе про себя приходится зло материться на тех кто сейчас управляет страной.
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7 час.
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