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СМИ: Пакистан будет покупать нефть у России

СМИ: Пакистан будет покупать нефть у России

В начале октября власти Пакистана направят в Россию делегацию высокого уровня, которая должна будет обсудить долгосрочное соглашение об импорте сырой нефти.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Всё это хорошо. Только вопрос, - а почему сырую нефть!?  Если продавать продукты переработки нефти, то России это в несколько раз выгодней. Плюс развитие собственных перерабатывающих мощностей.  Или нашим барыгам лишь бы деньги за рубежом побыстрее пристроить, а на интересы России, на её экономику наплевать?  Пора уже заканчивать такое кудринское отношение к экономике России. Давно пора брать пример с китайцев. Для них именно интересы государства выше интересов местных барыг.  Это у Кудрина был закон, - все деньги отправить на  Запад, и ничего в российскую экономику.  Аргумент &quot;убойный&quot; - разворуют.   Так,  блин, расстреливайте тех, кто украл больше миллиона!  Кто меньше - десятку.  Тогда и экономика воспрянет.  Сколько можно грабить страну!?   Во время войны  гоним врагу и нефть и газ!
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