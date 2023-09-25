СМИ: Пакистан будет покупать нефть у России

АЛ

Александр Лагуткин

Всё это хорошо. Только вопрос, - а почему сырую нефть!? Если продавать продукты переработки нефти, то России это в несколько раз выгодней. Плюс развитие собственных перерабатывающих мощностей. Или нашим барыгам лишь бы деньги за рубежом побыстрее пристроить, а на интересы России, на её экономику наплевать? Пора уже заканчивать такое кудринское отношение к экономике России. Давно пора брать пример с китайцев. Для них именно интересы государства выше интересов местных барыг. Это у Кудрина был закон, - все деньги отправить на Запад, и ничего в российскую экономику. Аргумент "убойный" - разворуют. Так, блин, расстреливайте тех, кто украл больше миллиона! Кто меньше - десятку. Тогда и экономика воспрянет. Сколько можно грабить страну!? Во время войны гоним врагу и нефть и газ!