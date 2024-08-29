Посол РФ Мирошник: ВСУ похищают курян, вывозя их в неизвестном направлении

У России есть информация, что солдаты ВСУ похищают мирных жителей Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, слова которого передает РИА Новости.
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