Поздравительные открытки и стихи в честь проведения Дня сотрудника органов внутренних дел РФ 10 ноября Юлия СкворцоваКаждый год 10 ноября в России отмечается праздник, посвященный работникам органов внутренних дел.
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