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Российские военные атаковали Кривой Рог. Версии Киева и Москвы о цели ракетного удара расходятся, Украину обвиняют в фейках

Российские военные атаковали Кривой Рог. Версии Киева и Москвы о цели ракетного удара расходятся, Украину обвиняют в фейках

МО: ВС РФ ударили ракетой по объекту в Кривом Роге, где совещались командиры ВСУПо Кривому Рогу был нанесен ракетный удар, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

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