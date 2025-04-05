Российские военные атаковали Кривой Рог. Версии Киева и Москвы о цели ракетного удара расходятся, Украину обвиняют в фейках

МО: ВС РФ ударили ракетой по объекту в Кривом Роге, где совещались командиры ВСУПо Кривому Рогу был нанесен ракетный удар, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.