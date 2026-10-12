Нанесён удар по заводу «Рошен» в Виннице (ФОТО, ВИДЕО)

Нанесён удар по заводу «Рошен» в Виннице Напомним, «кондитерские» цеха этих заводов используются для производства дронов.
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