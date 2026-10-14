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«Бумажная информатика»: как СССР учил работать на компьютерах, которых не было

«Бумажная информатика»: как СССР учил работать на компьютерах, которых не было

В чем заключалась беда советского образования? В огромном разрыве между реальностью и школой .

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