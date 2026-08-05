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Ограничение ЕС в правах украинских мужчин объяснили

Ограничение ЕС в правах украинских мужчин объяснили

Решение Евросоюза отказать военнообязанным украинским мужчинам во временной защите говорит о намерении Европы продолжать эскалацию конфликта, а жизни украинцев для европейской элиты являются лишь ресурсом для противостояния с Россией, заявил политолог Иван Мезюхо.

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