Ограничение ЕС в правах украинских мужчин объяснили

Решение Евросоюза отказать военнообязанным украинским мужчинам во временной защите говорит о намерении Европы продолжать эскалацию конфликта, а жизни украинцев для европейской элиты являются лишь ресурсом для противостояния с Россией, заявил политолог Иван Мезюхо.
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