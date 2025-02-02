В Татарстане почтили память почетного чекиста СССР и ветерана войны Владимира Саидгареева

Фото: УФСБ по РТ В Татарстане сотрудники УФСБ по РТ и члены Совета ветеранов УФСБ почтили память генерал-майора Владимира Саидгареева, почетного сотрудника органов госбезопасности и ветерана Великой Отечественной войны.
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