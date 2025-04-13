Армия России сбила хвалёный F-16: Карта специальной военной операции на Украине на 13 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийская армия нанесла ощутимый удар по военному престижу Киева — первый F-16, полученный Украиной от западных союзников, был сбит в зоне боевых действий.