Компания завершила интеграцию второй ступени, изготовила 7 двигателей и развивает производственную и стартовую инфраструктуру в Испании и Французской Гвиане Испанская компания PLD Space перешла к комплексным испытаниям ракеты-носителя Miura 5, предназначенной для вывода полезной нагрузки на орбиту.
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