Компания завершила интеграцию второй ступени, изготовила 7 двигателей и развивает производственную и стартовую инфраструктуру в Испании и Французской Гвиане Испанская компания PLD Space перешла к комплексным испытаниям ракеты-носителя Miura 5, предназначенной для вывода полезной нагрузки на орбиту.