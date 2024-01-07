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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миранчук сделал 2+3 в последних 6 играх. 4.60 дают на его гол «Роме» Моуринью

«Рома» и «Аталанта» встретятся в 19-м туре чемпионата Италии.  Полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук забил два гола и отдал три ассиста в шести последних матчах за «Аталанту».

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